<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ: </strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೈಡ್ ಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು (13) ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ನವೀನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅವರೂ 13 ಎಸೆತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಿಸಂಡ ಮಗಲ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 2021ರಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು.</p><p><strong><ins>ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹರಿಣಗಳು</ins></strong></p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಡೆ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 147 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಜೊತೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ಏಡನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ, 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿ ಕಾಕ್, ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್, 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹರಿಣಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.IND vs SA: ಡಿ ಕಾಕ್ ಬೀಸಾಟ; ಭಾರತದ ಎದುರು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ.