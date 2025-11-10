ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅಮಾಯಕನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಗಂಡನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Murder CasePunePolice department

