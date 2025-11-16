ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ; ಕೆನೆಪದರ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ: ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್‌. ಗವಾಯಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:27 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:27 IST
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿ.ಆರ್‌. ಗವಾಯಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
