ಕಲಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಯುವಕನನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ:ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

<p>ಪಿಟಿಐ</p>.<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು, ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಟಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಟಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕರಮ್ಜಿತ್ ಕೌರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಟಾ ಅವರನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>