<p><strong>ಪಟ್ನಾ :</strong> ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೂ ಅಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೂ ಜೆಡಿಯು ತೊರೆದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರಿದರು. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. </p>.<p>ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಯು ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸತತ ಎರಡು ಸಲ (2014 ಮತ್ತು 2019) ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಎದುರು ಸೋತಿದ್ದರು.</p>.<p class="title">ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕ ಅಜಯ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಬಾಂಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ರಂಜನ್ ಕೂಡಾ ಆರ್ಜೆಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.</p>.<p class="title">ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಹಾರ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯು ಈ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>