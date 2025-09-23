ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೈಪರ್‌ ರೈಫಲ್‌ ತಯಾರಿಕೆ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಬು ಧಾಬಿಯ ಎಡ್ಜ್ ಕರಾಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಂಇಐಎಲ್ ಸಮೂಹದ ಐಕಾಂ ಟೆಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಾಗಿ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ಇಲ್ಲಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ–ಯುಎಇ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ‘200 ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್’ಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಯಾರಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಘಟಕದ ಪೂರೈಸಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು’ ಎಂದು ಕರಾಕಲ್ನ ಸಿಇಒ ಅಹಮದ್ ಅಲಮೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ಗೆ ‘200 ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್’ಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>