ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:40 IST
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶಯ ಸಾರುವ ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ
ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
