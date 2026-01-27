ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
2026ರ ಜನವರಿ 27: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 13:13 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 13:13 IST
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ವಿವಾದ: ಸಿಎಂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ– ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ

News BulletinPoliticssportsNewsPrajavanistateViralBreaking newstop 10 news
