ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:36 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
Narendra ModiSiddaramaiahDK ShivakumarCinemaImran Khan T20 World CupBMTCKSRTCbyrathi basavarajWheattop 10 news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT