ದೆಹಲಿ: ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರದಿ 2025 ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 13 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ(ಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ) ವರದಿಯು 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 15,000 ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯ 86 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಟ್ಟವು ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 83 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 24 ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 13.35 ಮತ್ತು ಶೇ 15.66ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>