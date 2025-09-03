ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Heavy Rain | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ 16 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ; ರೈಲು, 6 ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಕುಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಯಾಸ್‌ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಭೂಕುಸಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕಾ– ಶಿಮ್ಲಾ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
