ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಚಾರ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೆಳನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="title">ಅವರ ಈ ಪ್ರವಾಸ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಆನಂದ್ ಅವರು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮೆಳನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಭೆಯು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p>