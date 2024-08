ರೈತರೆಂದರೆ BJPಗೆ ಏಕೆ ದ್ವೇಷ: ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರೈತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಎಎಪಿ ಕಿಡಿ

Get well soon Kangana!



आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है ?



भाजपा ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ,फरेब, साजिश और अत्याचार किया है।



और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है।



सवाल ये है कि..



क्या कंगना ने बीजेपी की… pic.twitter.com/hkUQXUFOch