ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ: ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರವಾನಗಿಯ (ನಕ್ಷೆ) ಶೇ 15ರವರೆಗಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಕಲಂ 299–ಎಬಿ (2)(ಐ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಕಲಂ 187 (1–ಎ)ಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್/ ಕವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಡಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೊ (ಎಫ್ಎಆರ್) ಮತ್ತು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಶೇ 5ರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>