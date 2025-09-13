ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜಕೀಯ ಮಾತು ಸದನದಾಚೆಗಿರಲಿ: ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಘದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ. ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು
ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್
