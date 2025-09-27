ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
karnataka news
ಮಕ್ಕಳ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಹೃದ್ರೋಗ; ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರ್‌ಬಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಡಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ್ಮಜಾತ ಕಾಯಿಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ
ಡಾ.ಬಿ. ದಿನೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಡಾ.ಬಿ. ದಿನೇಶ್
HealthchildChild careheart disease

