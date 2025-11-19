ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ |ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ: ಧನ್ವೀರ್‌ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:18 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Renukaswamy Murder Case: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಳಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Renukaswamy Murder Case: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಳಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ
Renukaswamy Murder Case: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಳಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹ | ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಪತ್ನಿ, ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹ | ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಪತ್ನಿ, ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹ | ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಪತ್ನಿ, ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌
DarshanJAILParappana Agrahara jailDhanveerVideovijayalakshmi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT