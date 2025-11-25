ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 81ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರ</strong>: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 81 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆಗೆ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ 6,595 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಜ್ವರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಈಡೀಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 1.98 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೆಂಗಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 95 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೃಢ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ 3,213 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖಚಿತಪಟ್ಟರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 3,382 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ (448), ತುಮಕೂರು (205), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (175), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (169), ವಿಜಯಪುರ (168), ಬಳ್ಳಾರಿ (164), ಉಡುಪಿ (150) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. </p>.<p>‘ಡೆಂಗಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಡೆಂಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆ, ಲಾರ್ವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 974 ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 44 ಸಾವಿರ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>