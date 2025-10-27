ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಿರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ತಾಕೀತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:24 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರಗೂರು: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಸಾವು
ಸರಗೂರು: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರಗೂರು | ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಲಿ ಸೆರೆ
ಸರಗೂರು | ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಲಿ ಸೆರೆ
Eshwar KhandreTiger attack

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT