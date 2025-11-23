ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹಾವಳಿ ಶಂಕೆ: ‘ಅತಿಥಿ’ಗಳಿಗೇ ನೈಜತೆ ಸಾಬೀತಿನ ಹೊಣೆ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:09 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:09 IST
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೈಜತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಭರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಬೇಕು.
- ಎಚ್.ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿಮೊಗ್ಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ
Guest LecturesEducation Certificates

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

