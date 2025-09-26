ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಕ್ಷೆ, ಒ.ಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯುತ್‌; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು

ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಲು ಸಿ.ಎಂ ಸೂಚನೆ | ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ | ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ
