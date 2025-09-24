ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Karnataka Rains | ನದಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

‘ಮಹಾ’ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
KalaburagiKarnataka RainsHeavy RainsDamBidar

