ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ₹541 ಕೋಟಿ– ಬಳಕೆ ₹230 ಕೋಟಿ

ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡದ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:22 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 20:49 IST
KarnatakaSkill Development

