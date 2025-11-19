ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ; ಹೊರಗೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಚಳವಳಿ

ಕುಲಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೀಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಲೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ
-ಪ್ರೊ.ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ
Shivamoggakuvempu university

