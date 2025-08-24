ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಇವಾಗಾದರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿ: ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:45 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
LingayatSanehalli Panditharadhya swamiji

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT