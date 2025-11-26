ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಲೋಕಾ ದಾಳಿ: ಅಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆ– ಹೂಡಿಕೆ! ಸುಭಾಷ್‌ ನಾಟೀಕರ್‌ ಬಳಿ ₹3.11 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ

₹35.31 ಕೋಟಿಯ ಸ್ವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ₹78 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:48 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:48 IST
ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಂಗಲೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ನಗರಸಭೆಯ ರೆವಿನ್ಯು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಿ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು 
DharwadKarnataka UniversityKarnataka Lokayukta

