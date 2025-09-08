ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಂದ್ರ ‘ಛಾಯಾ’ಗ್ರಹಣ: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಚಂದಿರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:21 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:21 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚಂದ್ರ

ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ

ಧಾರಾವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚಂದ್ರ

ಚಿತ್ರ: ಬಿ.ಎಂ. ಕೇದಾರನಾಥ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಚಂದ್ರ

ಚಿತ್ರ: ಪುಷ್ಕರ್‌ ವಿ

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್‌

