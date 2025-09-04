ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ |‘ಕೈ’ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹55 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ (ಪಪ್ಪಿ) ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹55 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವೆಡೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 9 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು 1 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ದಾಖಲೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ 262 ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೂ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹40.69 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹14.46 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ<br>ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಚೆಗೆ ದೇಶದ 31 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ₹12 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಐದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಗುರುವಾರ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ.ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ವೀರೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಶೋಧ.ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ; ಕ್ಯಾಸಿನೊ- ₹12 ಕೋಟಿ ಪತ್ತೆ.Betting Case | ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಇ.ಡಿ ಹೊಣೆ: ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>