ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ‌ಅಧ್ಯಯನ‌ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಹಯೋಗ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:20 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:20 IST
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ- ಬ್ರಿಟನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬಿ.ಸಿ.ಭಗವಾನ್, ಕುಲಪತಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿ.ವಿ
KarnatakaBritainSuicide Case

