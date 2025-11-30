‘ಮನ್‌ ಕಿ ಬಾತ್‌’ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜೇನು ಉತ್ಪಾದಕರ ಉಲ್ಲೇಖ, ಶ್ಲಾಘನೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು/ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ‘ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜೇನು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರುನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಶಿವಗಂಗಾ ಜೇನು ಕೃಷಿ– ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಿವಗಂಗಾ ಜೇನು ಕೃಷಿ– ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಲಾ 2 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶಿವಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ, ಗೂಳೂರು, ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 300 ಜನ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಕೆ.ವಸಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p> ‘ಪುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಸರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಸೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸಂಗ್ರಹಾಗರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ರಾಮಪ್ರತೀಕ್ ಕರಿಯಾಲ, ‘ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಫ್ಪಿಒಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನಾವು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೇನ್ನೊಣ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಿಬಿ) ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ (ಎಫ್ಪಿಸಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ₹2.22 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಫ್ಪಿಸಿ 950 ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಷೇರುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೇನುಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇನು ಕೃಷಿಕರಿಂದಲೂ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>