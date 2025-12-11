ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿದುಂಬಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಗೋಚರ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ: ಸಂಪಾಜೆ ನದಿತೀರ, ಆಗುಂಬೆಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಶ್ಯಾಡೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:29 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರೊಟೊಸ್ಟಿಕ್ಟ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿ ಸೂಜಿದುಂಬಿ 
ಪ್ರೊಟೊಸ್ಟಿಕ್ಟ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿ ಸೂಜಿದುಂಬಿ 
ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ದುಂಬಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವಿವೇಕ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಾದಿಯೊದಗಿಸಿತು.
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್‌, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ.
Western Ghats

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT