ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಹುಲ್‌: ಶಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲ ಟೀಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗುಂಡಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಹಗರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಲೂಟಿ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ
-ಶಹಜಾದ್‌ ಪೂನಾವಾಲ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ 
CongressBJPPoliticsRahul GandhiElection Commission of IndiaVoter list revision

