ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮರುನಾಮಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ರಾಜಭವನ’ ಇನ್ನು ‘ಲೋಕಭವನ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:01 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ | ಆ. 16, 17, 18ರಂದು ರಾಜಭವನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ | ಆ. 16, 17, 18ರಂದು ರಾಜಭವನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ವಿವಾದ: ರಾಜಭವನ RSS ಶಾಖೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದ CPI(M) ಮುಖವಾಣಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ
ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ವಿವಾದ: ರಾಜಭವನ RSS ಶಾಖೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದ CPI(M) ಮುಖವಾಣಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ
KarnatakaCentral GovernmentRajbhavan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT