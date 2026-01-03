ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು; ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸದ್ದು

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 20:57 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 20:57 IST
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಆಹಾರ ಸಚಿವ
foodFraudRation card

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

