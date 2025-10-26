ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ | ಇಂದಿನಿಂದ ಆಸಿಯಾನ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಭಾಗಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:08 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:08 IST
ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರವಾಸ:
ಆಸಿಯಾನ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
