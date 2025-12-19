ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕ ಹಾದಿ ಹತ್ಯೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
ಶಾರಿಫ್‌ ಒಸ್ಮಾನಿ ಹಾದಿ
ಶಾರಿಫ್‌ ಒಸ್ಮಾನಿ ಹಾದಿ
ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿ‌ಕೆ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋಣ. ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಯೂನುಸ್‌ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದಂಗೆ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆ: ಯಾರು ಈ ಷರೀಷ್ ಒಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ?

