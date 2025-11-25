ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಷಣ ‘ಎಡಿಟ್’ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಬಿಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:32 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Donald TrumpBBC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT