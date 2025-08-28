ಗುರುವಾರ, 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಚೀನಾದ 80ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನ: ಪುಟಿನ್‌, ಕಿಮ್‌ ಜಾಂಗ್‌ ಉನ್ ಭಾಗಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:29 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್
ChinaKim Jong UnVladimir Putin

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT