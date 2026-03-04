<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ</strong>: ‘ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜರ್ಮನಿಯ ಛಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರಿಡ್ರಿಚ್ ಮೆರ್ಝ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಮಿತ್ರಪಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿತು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರೇ(ಇರಾನ್) ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ:</strong> ‘ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸ್ಪೇನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ– ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾವು ಸ್ಪೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>