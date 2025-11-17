<p><strong>ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್:</strong> ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನೂತನ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಚುನಾಯಿತರಾದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಮಮ್ದಾನಿಯನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಮ್ದಾನಿ, ‘ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ‘ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ – ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಬಹುತ್ವ’ದ ಧ್ವನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>