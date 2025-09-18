ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಕಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ –3, ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಟ್ರಂಪ್‌

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ 205 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BritainTrump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT