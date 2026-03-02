<p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಭಾನುವಾರ (ಮಾ.1) ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ‘ಕ್ಲಾಡ್’ ಎ.ಐ ಬಳಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.<p>‘ಟೆಹರಾನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ –ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದು ಐಎಸ್ಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ‘ಫಾರ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮಿಝನ್’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.</p><p>ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. </p><p>ಭಾನುವಾರ ಟೆಹರಾನ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಗರವೊಂದರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.KIA: ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ 37 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು.<p>ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರೇ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರದರ್ಶನವು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>(ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಲೀಪುರಕ್ಕೂ ಇರಾನ್ಗೂ ಇದೆ ದಶಕದ ನಂಟು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>