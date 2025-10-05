ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ:ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:07 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:07 IST
ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ರಮಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಲಿ ಗಾಜಾ ನಿವಾಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

