ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಎರಡು ಬೃಹತ್‌ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಧಿ ತಡೆಹಿಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸುಮಾರು ₹18 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.</p><p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ನಡುವೆ ಹಡ್ಸನ್ ನದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಗರದ ಎರಡನೇ ಅವೆನ್ಯೂ ಸಬ್ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>'ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸೆನೆಟರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಶುಮರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಣದ ಸ್ಥಗಿತವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ನದಿ ರೈಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 110 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p>