ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ: ಸೆರ್ಗಿ ಲಾವ್ರೊವ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Russia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT