ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸಿಖ್ ಮಹಿಳೆ:ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ!

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:34 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PakistanSikh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT