ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್:</strong> ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 40 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟುಡೆ' ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಪಾಕ್ನ ತಂದೆ–ಮಗನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ.<p>ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ 'ಹನುಕ್ಕಾ ಯಹೂದಿ ಹಬ್ಬ'ದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ (24) ಹಾಗೂ ಆತನ 50 ವರ್ಷದ ತಂದೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಗನ್ ಹಿಡಿದ ಉಗ್ರನನ್ನು ಆತ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಮಣಿಸಿದ! .<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಐವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.</p>.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 'ಹನುಕ್ಕಾ ಹಬ್ಬ' ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; 16 ಜನ ಸಾವು.