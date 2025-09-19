ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟೆಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹತ್ಯೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiamurderUSA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT