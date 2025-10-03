ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

Indonesia: ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ; 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ, ಮೂವರ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:46 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Building Collapsebuildingindonasia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT