<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: 37 ವರ್ಷ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೊಲಮ್ ಹೊಸೈನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ ಎಜೆಹೈ ಹಾಗೂ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ರೆಜಾ ಅರಾಫಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ 'ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಈ ವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 88 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು</strong></p>.<p><strong>ಮೊಜತಬಾ ಖಮೇನಿ:</strong> ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಇವರೇ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಂಶಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ರೆಜಾ ಅರಾಫಿ</strong>: ಹಂಗಾಮಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೂ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಹಸನ್ ರೌಹಾನಿ</strong>: 2013–21ರವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಹಸನ್ ಖಮೇನಿ:</strong> ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾಹ್ ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ.</p>.<p><strong>ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹ್ದಿ ಮೀರ್ಬಘೇರಿ:</strong> ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ.</p>